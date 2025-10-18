Омари Ахмедов победил Родриго Кавалейро техническим нокаутом на Ural FC в Каспийске

Российский боец ММА Омари Ахмедов выиграл у бразильца Родриго Кавалейро техническим нокаутом во втором раунде главного поединка турнира Ural FC X Ozon, который прошёл 17 октября в Каспийске. Для Ахмедова этот бой стал первым с ноября 2022 года.

37-летний Ахмедов ранее выступал в UFC с 2013 по 2021 год, где провёл 15 боёв, одержав девять побед, потерпев пять поражений и завершив один поединок вничью. После победы в Каспийске его общий рекорд в профессиональных ММА — 25 побед, восемь поражений и одна ничья.

42-летний Родриго Кавалейро, на счету которого 27 побед и 11 поражений, ранее выступал в организациях ACA, RCC, Bellator, KSW, Brave CF и WFCA.

В соглавном поединке турнира Руслан Магомедов снялся после первого раунда из-за травмы, уступив Михаилу Мохнаткину техническим нокаутом во втором раунде. В других боях победы одержали Магомедкамиль Маликов, Масуд Сафари и Никита Михайлов.