«Их семейство тоже не без греха». Алексеева — на критику Сантос после увольнения из UFC

Бывший российский боец UFC Ирина Алексеева отреагировала на то, то Яна Сантос в соцсетях иронично высказалась о её уходе из промоушена.

«Спасибо, что думает обо мне, приятно очень, но, чтобы узнать ответы на вопросы, которые её так сильно интересуют, можно спросить и лично, а не в социальных сетях. Ведь мы соотечественницы или уже нет? Как все вы знаете, я долго не раскрывала информацию о своей болезни, пока не пошла на поправку, а что касается допинга, то не дай бог ей оказаться в моей шкуре. Всем известно, что история с допингом была ошибкой USADA. Но откуда ей это знать — она не следит подробно за нашими спортсменами, только за результатами, видимо. Не суди и не судим будешь. При этом их семейство тоже не без греха, ведь её мужа Тиаго самого ловили на употреблении допинга. А я болела за неё и защищала от всех критиков, когда её Сайборг отметелила. Многие тогда называли её мешком, но я говорила, что она молодец — не побоялась выйти против такой машины», — приводит слова Алексеевой MMA Metaraitings.

Яна Сантос отреагировала на исключение Ирины Алексеевой из ростера UFC
UFC Рио: Алексеева проиграла. А Оливейра растерзал Гамрота!
UFC Рио: Алексеева проиграла. А Оливейра растерзал Гамрота!
