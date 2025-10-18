Скидки
PFL Африка 3. Прямая трансляция
19:00 Мск
Ренье де Риддер и Брендан Аллен провели финальную битву взглядов перед боем в Ванкувере

Аудио-версия:
Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландец Ренье де Риддер и американец Брендан Аллен провели финальную битву взглядов перед турниром UFC Fight Night 262.

Права на видео принадлежат UFC.

Турнир UFC Fight Night 262 состоится в ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада. Начало главного боя вечера, в котором и сойдутся де Риддер и Аллен, запланировано на 5:00 мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Брендан Аллен

Первоначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом, но тот снялся из-за травмы. Аллен согласился выйти на замену, бой был организован в последний момент.

В своём последнем поединке де Риддер победил раздельным решением судей экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Эрнандес же одержал досрочную победу над Романом Долидзе на турнире UFC on ESPN 72.

