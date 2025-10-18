Умар Нурмагомедов рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою с Делла Маддаленой
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что 34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев подходит к бою с Джеком Делла Маддаленой с несколькими стратегическими планами.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
«Ислам в потрясающей форме. Этот парень — очень умный боец. Я знаю Ислама давно, и он никогда не ограничивается одним планом на бой. У него есть план А, Б, В и так далее. Если один подход не срабатывает, он использует другой. Он готов ко всем возможным сценариям. Он потрясающий, потрясающий боец, и он потрясающий друг, брат, он завоюет этот пояс. Я думаю, он этого заслуживает», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkey.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
12:10
-
11:03
-
11:00
-
10:05
-
10:02
-
09:16
-
09:00
-
07:00
- 17 октября 2025
-
23:38
-
23:12
-
23:00
-
22:29
-
21:26
-
21:09
-
21:00
-
20:22
-
20:15
-
20:08
-
19:16
-
19:06
-
18:32
-
18:16
-
17:30
-
16:48
-
16:07
-
15:03
-
13:47
-
12:59
-
12:57
-
12:11
-
11:51
-
11:08
-
10:36
-
10:29
-
09:41