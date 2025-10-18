Скидки
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою с Делла Маддаленой

Умар Нурмагомедов рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою с Делла Маддаленой
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что 34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев подходит к бою с Джеком Делла Маддаленой с несколькими стратегическими планами.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам в потрясающей форме. Этот парень — очень умный боец. Я знаю Ислама давно, и он никогда не ограничивается одним планом на бой. У него есть план А, Б, В и так далее. Если один подход не срабатывает, он использует другой. Он готов ко всем возможным сценариям. Он потрясающий, потрясающий боец, и он потрясающий друг, брат, он завоюет этот пояс. Я думаю, он этого заслуживает», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkey.

