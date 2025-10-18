Умар Нурмагомедов рассказал о подготовке Ислама Махачева к бою с Делла Маддаленой

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что 34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев подходит к бою с Джеком Делла Маддаленой с несколькими стратегическими планами.

«Ислам в потрясающей форме. Этот парень — очень умный боец. Я знаю Ислама давно, и он никогда не ограничивается одним планом на бой. У него есть план А, Б, В и так далее. Если один подход не срабатывает, он использует другой. Он готов ко всем возможным сценариям. Он потрясающий, потрясающий боец, и он потрясающий друг, брат, он завоюет этот пояс. Я думаю, он этого заслуживает», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkey.