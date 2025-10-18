Аллен составил портрет идеального бойца — сила Топурии, интеллект Джонса и борьба Хабиба

29-летний американский боец UFC Брендан Аллен в преддверии своего поединка с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального атлета по различным характеристикам.
— Сила.
— Лидер pound-four-pound [Илия] Топурия.
— Кардио.
— Мераб [Двалишвили].
— Удары ногами.
— Жозе Альдо в прайме.
— Интеллект в бою.
— Джон Джонс.
— Борьба.
— Хабиб [Нурмагомедов].
— Подбородок.
— Я должен разместить сюда Мерлана Веттори.
— Навыки на микрофоне.
— О, Конор [Макгрегор], — сказал Аллен в беседе с TNT Sports.
В своём последнем поединке 19 июля 2025 года Аллен единогласным решением победил Веттори.