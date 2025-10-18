Аллен составил портрет идеального бойца — сила Топурии, интеллект Джонса и борьба Хабиба

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

29-летний американский боец UFC Брендан Аллен в преддверии своего поединка с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального атлета по различным характеристикам.

— Сила.

— Лидер pound-four-pound [Илия] Топурия.

— Кардио.

— Мераб [Двалишвили].

— Удары ногами.

— Жозе Альдо в прайме.

— Интеллект в бою.

— Джон Джонс.

— Борьба.

— Хабиб [Нурмагомедов].

— Подбородок.

— Я должен разместить сюда Мерлана Веттори.

— Навыки на микрофоне.

— О, Конор [Макгрегор], — сказал Аллен в беседе с TNT Sports.

В своём последнем поединке 19 июля 2025 года Аллен единогласным решением победил Веттори.