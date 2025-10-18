Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Аллен составил портрет идеального бойца — сила Топурии, интеллект Джонса и борьба Хабиба

Аллен составил портрет идеального бойца — сила Топурии, интеллект Джонса и борьба Хабиба
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний американский боец UFC Брендан Аллен в преддверии своего поединка с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального атлета по различным характеристикам.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Брендан Аллен

— Сила.
— Лидер pound-four-pound [Илия] Топурия.

— Кардио.
— Мераб [Двалишвили].

— Удары ногами.
— Жозе Альдо в прайме.

— Интеллект в бою.
— Джон Джонс.

— Борьба.
— Хабиб [Нурмагомедов].

— Подбородок.
— Я должен разместить сюда Мерлана Веттори.

— Навыки на микрофоне.
— О, Конор [Макгрегор], — сказал Аллен в беседе с TNT Sports.

В своём последнем поединке 19 июля 2025 года Аллен единогласным решением победил Веттори.

