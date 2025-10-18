Скидки
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Фото: Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-игроком ЦСКА и «Барселоны» Пьяничем

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях фотографию с 35-летним боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем, ранее выступавшим за «Ювентус», «Барселону» и ЦСКА.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб в данный момент занят подготовкой топового российского атлета Ислама Махачева к титульному поединку с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.

Миралем Пьянич выступал за ЦСКА с сентября 2024 года. Полузащитник провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

