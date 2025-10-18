«Ковингтон чертовски быстр». Де Риддер составил идеального бойца

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

35-летний нидерландский боец смешанных боевых искусств Ренье де Риддер в преддверии поединка с американцем Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального бойца.

— Сила.

— Нганну.

— Кардио.

— Мераб [Двалишвили].

— Удары ногами.

— Жозе Альдо.

— Интеллект в бою.

— Жорж Сен-Пьер.

— Борьба.

— Хабиб [Нурмагомедов].

— Скорость.

— Роберт [Ковингтон]! Роберт чертовски быстр.

— Трешток.

— Только один — Конор Макгрегор, — сказал де Риддер в эфире TNT Sports.

В своём последнем поединке 4 мая 2025 года де Риддер встречался с американцем Бо Никалом и одолел его техническим нокаутом.