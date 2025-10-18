Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ковингтон чертовски быстр». Де Риддер составил идеального бойца

«Ковингтон чертовски быстр». Де Риддер составил идеального бойца
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний нидерландский боец смешанных боевых искусств Ренье де Риддер в преддверии поединка с американцем Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального бойца.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Брендан Аллен

— Сила.
— Нганну.

— Кардио.
— Мераб [Двалишвили].

— Удары ногами.
— Жозе Альдо.

— Интеллект в бою.
— Жорж Сен-Пьер.

— Борьба.
— Хабиб [Нурмагомедов].

— Скорость.
— Роберт [Ковингтон]! Роберт чертовски быстр.

— Трешток.
— Только один — Конор Макгрегор, — сказал де Риддер в эфире TNT Sports.

В своём последнем поединке 4 мая 2025 года де Риддер встречался с американцем Бо Никалом и одолел его техническим нокаутом.

Материалы по теме
Аллен составил портрет идеального бойца — сила Топурии, интеллект Джонса и борьба Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android