«Ковингтон чертовски быстр». Де Риддер составил идеального бойца
35-летний нидерландский боец смешанных боевых искусств Ренье де Риддер в преддверии поединка с американцем Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального бойца.
UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Брендан Аллен
— Сила.
— Нганну.
— Кардио.
— Мераб [Двалишвили].
— Удары ногами.
— Жозе Альдо.
— Интеллект в бою.
— Жорж Сен-Пьер.
— Борьба.
— Хабиб [Нурмагомедов].
— Скорость.
— Роберт [Ковингтон]! Роберт чертовски быстр.
— Трешток.
— Только один — Конор Макгрегор, — сказал де Риддер в эфире TNT Sports.
В своём последнем поединке 4 мая 2025 года де Риддер встречался с американцем Бо Никалом и одолел его техническим нокаутом.
