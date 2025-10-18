Видео: тренировка Дмитрия Бивола после операции на спине

34-летний российский боксёр и чемпион мира по версиям WBA-Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол выложил видеоролик с боксёрской тренировки после перенесённой операции на спине.

«Вчера провёл лёгкую боксёрскую тренировку, восстановление идёт по плану. Надеюсь через четыре-шесть недель вернуться к полноценной работе», — написал Бивол в своём телеграм-канале.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.