Эквадорец Вера составил идеального бойца, назвав Перейру самым сильным атлетом

32-летний эквадорский боец Марлон Вера, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшей и весовой категории, перед поединком с Айманном Захаби на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального бойца.

— Сила.

— Алекс Перейра.

— Кардио.

— Поставлю себя.

— Интеллект в бою.

— Жорж Сен-Пьер.

— Борьба.

— Самая эффективная у Мераба [Двалишвили].

— Подбородок .

— Чёрт, братья Диазы.

— Скорость.

— Деметриус Джонсон.

— Ораторство.

— Конор [Макгрегор], — приводит слова Вера издание TNT Sports.

В своём последнем поединке представитель Эквадора единогласным судейским решением проиграл бразильцу Дейвисону Фигейреду.