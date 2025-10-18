Эквадорец Вера составил идеального бойца, назвав Перейру самым сильным атлетом
32-летний эквадорский боец Марлон Вера, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшей и весовой категории, перед поединком с Айманном Захаби на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального бойца.
UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Марлон Вера — Айманн Захаби
19 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Марлон Вера
Не началось
Айманн Захаби
— Сила.
— Алекс Перейра.
— Кардио.
— Поставлю себя.
— Интеллект в бою.
— Жорж Сен-Пьер.
— Борьба.
— Самая эффективная у Мераба [Двалишвили].
— Подбородок.
— Чёрт, братья Диазы.
— Скорость.
— Деметриус Джонсон.
— Ораторство.
— Конор [Макгрегор], — приводит слова Вера издание TNT Sports.
В своём последнем поединке представитель Эквадора единогласным судейским решением проиграл бразильцу Дейвисону Фигейреду.
