Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эквадорец Вера составил идеального бойца, назвав Перейру самым сильным атлетом

Эквадорец Вера составил идеального бойца, назвав Перейру самым сильным атлетом
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний эквадорский боец Марлон Вера, выступающий под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшей и весовой категории, перед поединком с Айманном Захаби на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере собрал идеального бойца.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Марлон Вера — Айманн Захаби
19 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Марлон Вера
Не началось
Айманн Захаби

— Сила.
— Алекс Перейра.

— Кардио.
— Поставлю себя.

— Интеллект в бою.
— Жорж Сен-Пьер.

— Борьба.
— Самая эффективная у Мераба [Двалишвили].

— Подбородок.
— Чёрт, братья Диазы.

— Скорость.
— Деметриус Джонсон.

— Ораторство.
— Конор [Макгрегор], — приводит слова Вера издание TNT Sports.

В своём последнем поединке представитель Эквадора единогласным судейским решением проиграл бразильцу Дейвисону Фигейреду.

Материалы по теме
«Уиттакер чертовски быстр». Де Риддер составил идеального бойца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android