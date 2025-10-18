Илия Топурия отдыхает, катаясь на багги. Видео

Действующий чемпион UFC в лёгком весе грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия опубликовал видео с отдыха в социальных сетях.

Испано-грузинский спортсмен проводит время, катаясь с друзьями на багги по бездорожью.

Последний раз Топурия выходил в октагон 29 июня 2025 года. Он провёл бой за вакантный титул в лёгкой весовой категории с бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Топурия одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее Топурия сообщил о скором возвращении в октагон. Ранее сообщалось, что UFC планирует начать масштабную коллаборацию с Paramount с 2026 года — это может включать эксклюзивные трансляции, документальные проекты и кроссплатформенное продвижение боёв. Потенциальный бой Топурии и Джастина Гэтжи может стать первым крупным событием в рамках этого соглашения.