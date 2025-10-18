Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аллен: меня не впечатляет послужной список де Риддера

Аллен: меня не впечатляет послужной список де Риддера
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний американский боец UFC Брендан Аллен высказался о предстоящем поединке с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC Fight Night 262.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Не началось
Брендан Аллен

«Его послужной список меня не впечатляет. Он жёсткий, он выносливый, у него неплохой джиу-джитсу. Но реально, что ещё?

Возможно, меня просто сложно удивить. Но что у него ни одного боя или момента, когда можно было бы сказать: «О, мужик, он безумный» или «Он особенный», — приводит слова Брендана Аллена MMAJunkie.

Первоначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом, но тот снялся из-за травмы. Аллен согласился выйти на замену, бой был организован в последний момент.

В своём последнем поединке де Риддер победил раздельным решением судей экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Материалы по теме
«Предвзятость к россиянам в UFC? Это бред!» Мужской разговор с Тюлюлиным
«Предвзятость к россиянам в UFC? Это бред!» Мужской разговор с Тюлюлиным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android