Аллен: меня не впечатляет послужной список де Риддера

29-летний американский боец UFC Брендан Аллен высказался о предстоящем поединке с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC Fight Night 262.

«Его послужной список меня не впечатляет. Он жёсткий, он выносливый, у него неплохой джиу-джитсу. Но реально, что ещё?

Возможно, меня просто сложно удивить. Но что у него ни одного боя или момента, когда можно было бы сказать: «О, мужик, он безумный» или «Он особенный», — приводит слова Брендана Аллена MMAJunkie.

Первоначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом, но тот снялся из-за травмы. Аллен согласился выйти на замену, бой был организован в последний момент.

В своём последнем поединке де Риддер победил раздельным решением судей экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).