Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Африка 3. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: Двалишвили заслуживает звания лучшего бойца года

Умар Нурмагомедов: Двалишвили заслуживает звания лучшего бойца года
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался об обладателе титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабе Двалишвили.

«Я думаю, Мераб заслуживает звания лучшего бойца года. Буду честен. Ведь он будет защищать чемпионский титул в четвёртый раз за год. Никто не делает такого. Он очень активен. Это потрясающе. Все это скажут, не только я», — сказал Умар Нурмагомедов в интервью Weighing In.

Ранее Двалишвили заявлял, что «уничтожит» Нурмагомедова, если они вновь встретятся в октагоне. Их поединок состоялся на турнире UFC 311. Умар проиграл единогласным решением судей.

Напомним, в следующем поединке Мераб встретится с другим представителем России — Петром Яном. Бой состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android