Умар Нурмагомедов: Двалишвили заслуживает звания лучшего бойца года

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался об обладателе титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабе Двалишвили.

«Я думаю, Мераб заслуживает звания лучшего бойца года. Буду честен. Ведь он будет защищать чемпионский титул в четвёртый раз за год. Никто не делает такого. Он очень активен. Это потрясающе. Все это скажут, не только я», — сказал Умар Нурмагомедов в интервью Weighing In.

Ранее Двалишвили заявлял, что «уничтожит» Нурмагомедова, если они вновь встретятся в октагоне. Их поединок состоялся на турнире UFC 311. Умар проиграл единогласным решением судей.

Напомним, в следующем поединке Мераб встретится с другим представителем России — Петром Яном. Бой состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).