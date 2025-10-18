Скидки
Стерлинг посмеялся над подачей его слов об Умаре Нурмагомедове

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг отреагировал на подачу его слов в аккаунте MMA UNCENSORED.

Ранее издание опубликовало пост, в котором заявило, что Стерлинг «размазал» Умара Нурмагомедова, заявив, что россиянину будет недостаточно победить Марио Баутисту для того, чтобы вернуться в титульную гонку.

«Лол. «Размазал», — написал Стерлинг в своём аккаунте в социальных сетях.

В общей сложности Нурмагомедов к настоящему моменту провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Его бой с Баутистой пройдёт 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

