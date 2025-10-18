Дана Уайт обвинил Эдди Хирна в неадекватном поведении и показухе

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт резко высказался в адрес британского промоутера Эдди Хирна. По словам Уайта, Хирн ведёт себя несерьёзно и пытается привлечь внимание с помощью громких заявлений.

«Эдди Хирн ведёт себя как безумец. Такое ощущение, что он читает сценарий реслинга. Он ничего не собирается делать из того, о чём говорит», — приводит слова Уайта Championship Round со ссылкой на подкаст Three Knockdown Rule.

Напомним, ранее Дана Уайт высказался о том, что делает лигу великой, поставив в качестве примера российского экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.