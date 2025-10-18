Эдди Хирн: фанаты хотят бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри, а не Усика с Фьюри

По мнению британского промоутера UFC Эдди Хирна, поклонники бокса больше интересуются потенциальным поединком Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа, чем его встречей с Александром Усиком. Об этом он заявил в контексте возможного возвращения Фьюри на ринг в следующем году.
«Никто не интересуется боем Усик против Фьюри, люди хотят Джошуа против Фьюри», — приводит слова Хирна Sky Sports.
Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт обвинил Эдди Хирна в неадекватном поведении и показухе. По словам Уайта, Хирн ведёт себя несерьёзно и пытается привлечь внимание с помощью громких заявлений.
