Генри Сехудо назвал единственный шанс Петра Яна на победу над Двалишвили

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо считает, что у Петра Яна есть только один способ одолеть Мераба Двалишвили — нокаут. Соперники встретятся на UFC 323 7 декабря.

«Нет, я не вижу сценария, где Пётр сможет победить Мераба. Особенно учитывая, что Мераб сейчас на другом уровне. Я думаю, что единственный шанс Петра — это нокаут. Возможно, он сможет атаковать тело Мераба и попробовать измотать его, но лучший шанс на победу — идти в атаку с самого начала. Пётр не умеет противостоять Мерабу в борьбе, и, если он не будет заставлять его работать больше, шансов нет. Никаких угроз болевыми приёмами нет — Мераб никогда ими не пользуется. Мераб стал лучше, и его активность в прошлом году это доказывает: четыре боя за один календарный год, и UFC ценит таких активных чемпионов», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.