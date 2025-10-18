Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо назвал единственный шанс Петра Яна на победу над Двалишвили

Генри Сехудо назвал единственный шанс Петра Яна на победу над Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо считает, что у Петра Яна есть только один способ одолеть Мераба Двалишвили — нокаут. Соперники встретятся на UFC 323 7 декабря.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Нет, я не вижу сценария, где Пётр сможет победить Мераба. Особенно учитывая, что Мераб сейчас на другом уровне. Я думаю, что единственный шанс Петра — это нокаут. Возможно, он сможет атаковать тело Мераба и попробовать измотать его, но лучший шанс на победу — идти в атаку с самого начала. Пётр не умеет противостоять Мерабу в борьбе, и, если он не будет заставлять его работать больше, шансов нет. Никаких угроз болевыми приёмами нет — Мераб никогда ими не пользуется. Мераб стал лучше, и его активность в прошлом году это доказывает: четыре боя за один календарный год, и UFC ценит таких активных чемпионов», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.

Материалы по теме
Генри Сехудо встретится с Пэйтоном Талботтом на турнире UFC 323
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android