Опубликованы судейские записки боя Азамат Бекоев — Юсри Белгаруи

Представлены официальные судейские записки поединка предварительного карда турнира, в котором встречались российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев и дебютант UFC, который представляет Тунис и Нидерланды, Юсри Белгаруи.

Бой завершился в третьем раунде победой Белгаруи техническим нокаутом.

Бекоеву 29 лет. Он имеет в своём рекорде 20 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В сильнейшей организации в мире российский боец дебютировал на турнире UFC 311, который прошёл 18 января в Анахайме (США).

Белгаруи, в свою очередь, 33 года. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2021 году и с тех пор записал на свой счёт девять побед, а также три поражения.