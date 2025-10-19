Скидки
Айманн Захаби победил Марлона Веру раздельным решением, 19 октября, UFC Fight Night 262

Айманн Захаби победил Марлона Веру на турнире UFC Fight Night 262
В Ванкувере (Канада) в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 262. В рамках основного карда турнира прошёл поединок, в котором встречались представитель Эквадора Марлон Вера и боец из Канады Айманн Захаби.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Марлон Вера — Айманн Захаби (W)
19 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Марлон Вера
Окончено
SD
Айманн Захаби

Бой продлился все три раунда и завершился победой Захаби раздельным решением судей. Вера потерпел третье поражение подряд в UFC.

Ранее на турнире российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев проиграл техническим нокаутом Юсри Белгаруи.

В главном бою турнира сойдутся нидерландец Ренье де Риддер и американец Брендан Аллен. В соглавною бой встретятся американец Кевин Холланд и канадец Майк Мэлотт.

