Айманн Захаби победил Марлона Веру на турнире UFC Fight Night 262

В Ванкувере (Канада) в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 262. В рамках основного карда турнира прошёл поединок, в котором встречались представитель Эквадора Марлон Вера и боец из Канады Айманн Захаби.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Захаби раздельным решением судей. Вера потерпел третье поражение подряд в UFC.

Ранее на турнире российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Азамат Бекоев проиграл техническим нокаутом Юсри Белгаруи.

В главном бою турнира сойдутся нидерландец Ренье де Риддер и американец Брендан Аллен. В соглавною бой встретятся американец Кевин Холланд и канадец Майк Мэлотт.