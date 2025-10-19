Скидки
Майкм Мэлотт выиграл бой у Кевина Холланда единогласным решением судей, 19 октября 2025, UFC Fight Night 262, Ванкувер

Кевин Холланд проиграл Майклу Мэлотту единогласным решением судей на UFC Fight Night 262
В эти минуты в канадском Ванкувере проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 262, где в рамках соглавного события вечера 15-й номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) американец Кевин Холланд встретился с канадцем Майклом Мэлоттом.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Кевин Холланд — Майк Мэлотт (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Кевин Холланд
Окончено
UD
Майк Мэлотт

Бой завершился победой Мэлотта единогласным решением судей. Таким образом, рекорд 33-летнего канадца теперь составляет 13-2-1. В активе 32-летнего Холланда 28 побед и 15 поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на UFC 318, Холланд проиграл единогласным решением соотечественнику Даниэлю Родригесу. Мэлотт в крайнем поединке нокаутировал американца Чарли Радтке. Этот бой проходил на турнире UFC 315.

