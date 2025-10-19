Кевин Холланд проиграл Майклу Мэлотту единогласным решением судей на UFC Fight Night 262

В эти минуты в канадском Ванкувере проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 262, где в рамках соглавного события вечера 15-й номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) американец Кевин Холланд встретился с канадцем Майклом Мэлоттом.

Бой завершился победой Мэлотта единогласным решением судей. Таким образом, рекорд 33-летнего канадца теперь составляет 13-2-1. В активе 32-летнего Холланда 28 побед и 15 поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на UFC 318, Холланд проиграл единогласным решением соотечественнику Даниэлю Родригесу. Мэлотт в крайнем поединке нокаутировал американца Чарли Радтке. Этот бой проходил на турнире UFC 315.

Материалы по теме Айманн Захаби победил Марлона Веру на турнире UFC Fight Night 262

Чемпионы UFC из России: