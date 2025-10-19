Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брендан Аллен победил Ренье де Риддер в главном бою турнира UFC в Канаде

Брендан Аллен победил Ренье де Риддер в главном бою турнира UFC в Канаде
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада, прошёл вечер единоборств UFC Fight Night 262. Главным событием турнира стал бой в среднем весе, в котором представитель Нидерландов Ренье де Риддер встретился с американцем Бренданом Алленом.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Аллена техническим нокаутом. Его соперник не смог выйти на пятый раунд и отказался продолжать поединок. Напомним, этот бой организовали в последний момент. Изначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом. Но того подвело здоровье — травма. На замену согласился выйти Аллен.

Теперь у американца 28 побед и 7 поражений в ММА. Де Риддер, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере при 21 победе. Сегодня также прервалась его серия из пяти викторий кряду.

Материалы по теме
От ненависти до признания — пояс чемпиона UFC. Теперь Двалишвили все любят?
От ненависти до признания — пояс чемпиона UFC. Теперь Двалишвили все любят?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android