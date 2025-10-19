Брендан Аллен победил Ренье де Риддер в главном бою турнира UFC в Канаде

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада, прошёл вечер единоборств UFC Fight Night 262. Главным событием турнира стал бой в среднем весе, в котором представитель Нидерландов Ренье де Риддер встретился с американцем Бренданом Алленом.

Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Аллена техническим нокаутом. Его соперник не смог выйти на пятый раунд и отказался продолжать поединок. Напомним, этот бой организовали в последний момент. Изначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом. Но того подвело здоровье — травма. На замену согласился выйти Аллен.

Теперь у американца 28 побед и 7 поражений в ММА. Де Риддер, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере при 21 победе. Сегодня также прервалась его серия из пяти викторий кряду.