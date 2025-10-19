Хамзат Чимаев оскорбил де Риддера после поражения Аллену на турнире UFC

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев отреагировал на поражение нидерландца Ренье де Риддера в главном бою турнира UFC в Канаде против американца Брендана Аллена.

«Этот дерьмовый парень — сдался», — написал Хамзат на своей страничке в социальной сети Х. Напомним, до этого боя именно де Риддера считали основным претендентом на титульной поединок против Хамзата.

После сегодняшнего турнира у Аллена 28 побед и 7 поражений в ММА. Де Риддер, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере при 21 победе. Сегодня также прервалась его серия из пяти викторий кряду.

После своего успеха в интервью Брендан бросил вызов Чимаеву.

