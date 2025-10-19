Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев оскорбил де Риддера после поражения Аллену на турнире UFC

Хамзат Чимаев оскорбил де Риддера после поражения Аллену на турнире UFC
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев отреагировал на поражение нидерландца Ренье де Риддера в главном бою турнира UFC в Канаде против американца Брендана Аллена.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

«Этот дерьмовый парень — сдался», — написал Хамзат на своей страничке в социальной сети Х. Напомним, до этого боя именно де Риддера считали основным претендентом на титульной поединок против Хамзата.

После сегодняшнего турнира у Аллена 28 побед и 7 поражений в ММА. Де Риддер, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере при 21 победе. Сегодня также прервалась его серия из пяти викторий кряду.

После своего успеха в интервью Брендан бросил вызов Чимаеву.

Тренировка Хамзата Чимаева по ударной технике

Материалы по теме
Брендан Аллен победил Ренье де Риддер в главном бою турнира UFC в Канаде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android