Результаты турнира UFC Fight Night 262 с главным боем де Риддер — Аллен
В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада, прошёл вечер единоборств UFC Fight Night 262. Главным событием турнира стал бой в среднем весе, в котором представитель Нидерландов Ренье де Риддер встретился с американцем Бренданом Алленом. Последний одержал победу техническим нокаутом. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полными результатами соревнований.
UFC Fight Night 262. Полные результаты турнира:
- Брендан Аллен победил Ренье де Риддера техническим нокаутом (Раунд 4);
- Майк Мэлотт победил Кевина Холланда единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
- Айманн Захаби победил Марлона Веру раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
- Манон Фиро победила Жасмин Ясудавичюс техническим нокаутом (Раунд 1);
- Шарль Журден победил Дэйви Гранта удушающим приёмом (guillotine choke) — (Раунд 1);
- Кайл Нельсон победил Мэтта Фреволу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
- Дрю Добер победил Кайла Преполеца техническим нокаутом (Раунд 3);
- Цилэн Аожи победил Коди Гибсона техническим нокаутом (Раунд 1);
- Бруно Силва победил Хюна Сун Пака удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 3);
- Джорден Сантос победил Дэнни Барлоу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
- Стефани Лусиано победила Равену Оливейру удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 3);
- Юсри Белгаруи победил Азамата Бекоева техническим нокаутом (Раунд 3);
- Мелисса Кроден победила Тайнару Лисбоа техническим нокаутом (Раунд 3, 4:32).
