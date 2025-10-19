Результаты турнира UFC Fight Night 262 с главным боем де Риддер — Аллен

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада, прошёл вечер единоборств UFC Fight Night 262. Главным событием турнира стал бой в среднем весе, в котором представитель Нидерландов Ренье де Риддер встретился с американцем Бренданом Алленом. Последний одержал победу техническим нокаутом. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полными результатами соревнований.

UFC Fight Night 262. Полные результаты турнира:

Брендан Аллен победил Ренье де Риддера техническим нокаутом (Раунд 4);

Майк Мэлотт победил Кевина Холланда единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Айманн Захаби победил Марлона Веру раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Манон Фиро победила Жасмин Ясудавичюс техническим нокаутом (Раунд 1);

Шарль Журден победил Дэйви Гранта удушающим приёмом (guillotine choke) — (Раунд 1);

Кайл Нельсон победил Мэтта Фреволу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Дрю Добер победил Кайла Преполеца техническим нокаутом (Раунд 3);

Цилэн Аожи победил Коди Гибсона техническим нокаутом (Раунд 1);

Бруно Силва победил Хюна Сун Пака удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 3);

Джорден Сантос победил Дэнни Барлоу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Стефани Лусиано победила Равену Оливейру удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 3);

Юсри Белгаруи победил Азамата Бекоева техническим нокаутом (Раунд 3);

Мелисса Кроден победила Тайнару Лисбоа техническим нокаутом (Раунд 3, 4:32).

Чимаеву подарили в Грузии Ferrari 296 GTB