Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Чимаев, хочешь сильного грэпплера?» Аллен — после победы над де Риддером

«Чимаев, хочешь сильного грэпплера?» Аллен — после победы над де Риддером
Аудио-версия:
Комментарии

Американский средневес Брендан Аллен прокомментировал свою победу над представителем Нидерландов Ренье де Риддером в главном бою турнира UFC Fight Night 262 в канадском Ванкувере.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

«Было здорово сделать то, что я обещал. Я монстр другого уровня и спасибо моей команде. Они вкладываются в мои сильные и слабые стороны. Они изменили меня. К этому бою мы тренировались 3,5 недели, и когда у меня правильный настрой, то я лучший в мире. Чимаев, хочешь сильного грэпплера? Молодого и голодного. Погнали. Если нет, то Дрикус, где ты? Давно хочу с тобой побиться. Если нет, то Шон Стрикленд. Пришло время реванша», — сказал американец в интервью после боя.

Напомним, Аллен сегодня прервал серию де Риддера из пяти подряд побед.

Чимаеву подарили кастомную куртку перед боем с дю Плесси

Материалы по теме
Хамзат Чимаев оскорбил де Риддера после поражения Аллену на турнире UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android