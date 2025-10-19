«Чимаев, хочешь сильного грэпплера?» Аллен — после победы над де Риддером

Американский средневес Брендан Аллен прокомментировал свою победу над представителем Нидерландов Ренье де Риддером в главном бою турнира UFC Fight Night 262 в канадском Ванкувере.

«Было здорово сделать то, что я обещал. Я монстр другого уровня и спасибо моей команде. Они вкладываются в мои сильные и слабые стороны. Они изменили меня. К этому бою мы тренировались 3,5 недели, и когда у меня правильный настрой, то я лучший в мире. Чимаев, хочешь сильного грэпплера? Молодого и голодного. Погнали. Если нет, то Дрикус, где ты? Давно хочу с тобой побиться. Если нет, то Шон Стрикленд. Пришло время реванша», — сказал американец в интервью после боя.

Напомним, Аллен сегодня прервал серию де Риддера из пяти подряд побед.

