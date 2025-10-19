Скидки
Бонусы турнира UFC Fight Night 262

Стали известны бонусы UFC Fight Night 262
Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовало информацию о том, чьи выступления и какой бой были признаны лучшими на турнире UFC Fight Night 262, который состоялся в ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада.

Бонусы турнира UFC Fight Night 262:

Лучшим был признан поединок между канадцем Кайлом Преполецем и американцем Дрю Добером, за который выплачен бонус в $ 50 тыс. Лучшие выступления же показали канадец Шарль Журден и китаец Цилэн Аожи — бонус $ 50 тыс.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Кайл Преполец — Дрю Добер (W)
19 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Кайл Преполец
Окончено
TKO
Дрю Добер

Журден сражался с англичанином Дэйви Грантом, которого победил удушающим приёмом, а Аожи техническим нокаутом одолел Коди Гибсона.

