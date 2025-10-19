Скидки
«Ничего не сделал для бокса за 20 лет». Уайт раскритиковал Хирна

Президент промоушена UFC Дана Уайт ответил промоутеру Эдди Хирну, заявившему, что за проведение поединка между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом нужно благодарить Турки Аль аш-Шейха, а не руководителя UFC.

«С другой стороны, когда вы слышите, как кто-то вроде Эдди начинает говорить такие вещи, то это напоминает мне о политике, который уже сделал свою карьеру… Где ты был последние 20 лет? Ты ничего не сделал [для развития бокса], и теперь я вмешиваюсь и собираюсь устроить эти крупные бои, а теперь ты будешь сидеть и просто говорить?

Эти парни никогда не мыслили масштабно, просто они так не видят, что как-то не так управляют своим бизнесом, и вдруг теперь Эдди собирается изменить бокс, исправить то-то и то-то и соревноваться со мной. Это смешно, я даже не думаю о таких, как он», — сказал Уайт на YouTube-канале 3 Knockdown Rule.

