Илия Топурия: нет точной даты, но мой поединок в боксе произойдёт

Действующий чемпион UFC в лёгком весе грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия высказался о своём желании провести боксёрский поединок.

«У меня есть цель пойти в бокс и попробовать себя в этой дисциплине. Я уверен, что это произойдёт. У меня пока нет точной даты, но это случится», — приводит слова Топурии аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Последний раз Топурия выходил в октагон 29 июня 2025 года. Он провёл бой за вакантный титул в лёгкой весовой категории с бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Топурия одержал победу нокаутом в первом раунде.