Умар Нурмагомедов на примере Двалишвили и Чимаева объяснил важность борьбы в ММА

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов объяснил важность борьбы в ММА на примере чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили и обладателя титула в среднем весе Хамзата Чимаева.

«Чтобы победить любого, борьба — это ключ к победе. Борьба может открыть всё. Как Хамзат победил дю Плесси? Он повалил его на землю и уничтожил. Как Мерабу удаётся побеждать каждый раз? С помощью борьбы. В нашем поединке с Мерабом было два тейкдауна на последней минуте, я думаю, из-за этого они отдали ему преимущество, даже если он не контролировал ситуацию», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале WEIGHING IN.

