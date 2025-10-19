Умар Нурмагомедов: если Ян не нокаутирует Двалишвили, то Мераб его растерзает

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о том, как его соотечественник Пётр Ян может победить действующего обладателя титула в легчайшем дивизионе грузина Мераба Двалишвили.

«После последнего боя с Петром Яном Мераб стал намного лучше. Последний бой с Кори Сэндхагеном показал, что он готов бороться всю ночь, и это большая проблема для Петра Яна. У него не очень хорошая защита, но у него хорошие руки, и он может нокаутировать. Но если он не закончит нокаутом, я думаю, Мераб растерзает Петра», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале WEIGHING IN.

Поединок Ян — Двалишвили состоится 7 декабря 2025 года в мейн-ивенте UFC 323.