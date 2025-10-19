«Хорошее выступление». Махачев отреагировал на победу Аллена над де Риддером

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу американца Брендана Аллена над нидерландским атлетом Ренье де Риддером в главном бою турнира UFC Fight Night 262, который прошёл в ночь на 19 октября в Ванкувере.

Фото: Скриншот из социальных сетей Ислама Махачева

«Хорошее выступление», — подписал изображение Махачев.

Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Аллена техническим нокаутом. Его соперник не смог выйти на пятый раунд и отказался продолжать поединок. Этот бой организовали в последний момент. Изначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом. Для нидерландца это поражение стало третьим при 21 победе.