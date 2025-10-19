Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хорошее выступление». Махачев отреагировал на победу Аллена над де Риддером

«Хорошее выступление». Махачев отреагировал на победу Аллена над де Риддером
Комментарии

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу американца Брендана Аллена над нидерландским атлетом Ренье де Риддером в главном бою турнира UFC Fight Night 262, который прошёл в ночь на 19 октября в Ванкувере.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

Фото: Скриншот из социальных сетей Ислама Махачева

«Хорошее выступление», — подписал изображение Махачев.

Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Аллена техническим нокаутом. Его соперник не смог выйти на пятый раунд и отказался продолжать поединок. Этот бой организовали в последний момент. Изначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом. Для нидерландца это поражение стало третьим при 21 победе.

Материалы по теме
«Угроза Чимаеву» ликвидирована. Де Риддер провалил претендентский бой и сдался
«Угроза Чимаеву» ликвидирована. Де Риддер провалил претендентский бой и сдался
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android