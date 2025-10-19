Роган: поединок Джона Джонса и Алекса Перейры стал бы величайшим в истории человечества

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган заявил, что поединок между бывшим двойным чемпионом промоушена Джоном Джонсом и действующим обладателем титула в полутяжёлом весе Алексом Перейрой стал бы величайшим.

«Бой Джона Джонса против Алекса Перейры стал бы величайшим в истории человечества. Матч-ап громче, чем можно представить, — перед вами величайший боец всех времён и народов Джон Джонс и, возможно, самый разрушительный ударник, который когда-либо выступал на турнирах Поатан, с которым никто не сравнится», — сказал Роган на YouTube-канале PowerfulJRE.

В своём последнем поединке Перейра техническим нокаутом победил Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс.