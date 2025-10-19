«Настолько громко ты хочешь говорить?» Эдди Хирн ответил на критику от Даны Уайта

Британский промоутер бокса Эдди Хирн ответил на резкую критику со стороны президента UFC Даны Уайта.

«Немного обеспокоен тем, что услышал от Даны. Мне нравится Дана, не хочу, чтобы у нас всё сложилось так плохо, но увидел то интервью и подумал: «Бум — всё, всё кончено ещё до начала. То есть настолько громко ты хочешь говорить?» Мы уже это видели раньше, давление поднимается до небес, просто успокойся, только я, наверное, недостаточно амбициозен, так что просто успокойся. Нам не нужно ссориться или терять самообладание.

Ты занимаешься своим делом, я — своим. Мы видели предполагаемый успех с законом Мохаммеда Али, мы понимаем, что это, но просто продолжаем делать то, что делаем, мне нравится наша текущая позиция», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.