Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Настолько громко ты хочешь говорить?» Эдди Хирн ответил на критику от Даны Уайта

«Настолько громко ты хочешь говорить?» Эдди Хирн ответил на критику от Даны Уайта
Аудио-версия:
Комментарии

Британский промоутер бокса Эдди Хирн ответил на резкую критику со стороны президента UFC Даны Уайта.

«Немного обеспокоен тем, что услышал от Даны. Мне нравится Дана, не хочу, чтобы у нас всё сложилось так плохо, но увидел то интервью и подумал: «Бум — всё, всё кончено ещё до начала. То есть настолько громко ты хочешь говорить?» Мы уже это видели раньше, давление поднимается до небес, просто успокойся, только я, наверное, недостаточно амбициозен, так что просто успокойся. Нам не нужно ссориться или терять самообладание.

Ты занимаешься своим делом, я — своим. Мы видели предполагаемый успех с законом Мохаммеда Али, мы понимаем, что это, но просто продолжаем делать то, что делаем, мне нравится наша текущая позиция», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Материалы по теме
Закон Али мешает революции Даны Уайта в боксе. Что с этим планируют делать?
Закон Али мешает революции Даны Уайта в боксе. Что с этим планируют делать?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android