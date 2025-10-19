Юсри Белгаруи обвинил Азамата Бекоева в недооценке перед боем

Боец UFC Юсри Белгаруи заявил, что его соперник, боец из России Азамат Бекоев, проявил неуважение и недооценил его перед предстоящим поединком. По словам Белгаруи, высказывания Бекоева в последние недели показали, что тот не воспринимает его всерьёз.

«Видел, что на протяжении нескольких недель он говорил всякую чушь. Сначала подумал, что он просто раскручивает бой — и это хорошо. Но на битве взглядов он сказал: «Дай мне лучший бой». Знаешь, так, будто бы я здесь, чтобы быть побеждённым, мне просто нужно проиграть достойно», — сказал Белгаруи после боя с Бекоевым.

Бекоеву 29 лет. Он имеет в своём рекорде 20 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В сильнейшей организации в мире российский боец дебютировал на турнире UFC 311, который прошёл 18 января в Анахайме (США).

Белгаруи, в свою очередь, 33 года. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2021 году и с тех пор записал на свой счёт девять побед, а также три поражения.