Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Юсри Белгаруи обвинил Азамата Бекоева в недооценке перед боем

Юсри Белгаруи обвинил Азамата Бекоева в недооценке перед боем
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Юсри Белгаруи заявил, что его соперник, боец из России Азамат Бекоев, проявил неуважение и недооценил его перед предстоящим поединком. По словам Белгаруи, высказывания Бекоева в последние недели показали, что тот не воспринимает его всерьёз.

«Видел, что на протяжении нескольких недель он говорил всякую чушь. Сначала подумал, что он просто раскручивает бой — и это хорошо. Но на битве взглядов он сказал: «Дай мне лучший бой». Знаешь, так, будто бы я здесь, чтобы быть побеждённым, мне просто нужно проиграть достойно», — сказал Белгаруи после боя с Бекоевым.

Бекоеву 29 лет. Он имеет в своём рекорде 20 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В сильнейшей организации в мире российский боец дебютировал на турнире UFC 311, который прошёл 18 января в Анахайме (США).

Белгаруи, в свою очередь, 33 года. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2021 году и с тех пор записал на свой счёт девять побед, а также три поражения.

Материалы по теме
Крах россиянина в Канаде. Друг Перейры избил Бекоева в кровавом поединке
Крах россиянина в Канаде. Друг Перейры избил Бекоева в кровавом поединке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android