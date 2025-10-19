Том Аспиналл заявил, что намерен стать активным чемпионом UFC и чаще выходить в октагон

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл рассказал о своих планах на ближайшее будущее и отношении к статусу действующего чемпиона. По словам спортсмена, он не хочет делать длительные перерывы между боями и собирается регулярно защищать титул.

«Я всегда остаюсь в форме, но совсем другое дело, когда у тебя есть конкретная цель и соперник. Хочу быть чемпионом, который дерётся часто и с сильнейшими. Не хочу превращаться в бойца, который надолго выпадает из активных выступлений. Готов положить этому конец — быть активным чемпионом и встречаться с лучшими», — приводит слова Тома Аспиналла UFC Europe.