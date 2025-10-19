Скидки
Ислам Махачев прибыл в Нью-Йорк, где пройдёт бой с Джеком Делла Маддаленой

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев прибыл в Нью-Йорк (США), где проведёт заключительный этап подготовки к предстоящему турниру UFC 322. Видео с бойцом на фоне достопримечательностей города появилось в социальных сетях.

UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Махачев выступит в главном событии вечера. Россиянину предстоит провести титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

В соглавном событии столкнутся две чемпионки – Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Девушки оспорят титул в женском наилегчайшем весе.

