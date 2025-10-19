Кевин Холланд — после поражения от Мэлотта: я отстой, никогда больше не ставьте на меня

15-й номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) американец Кевин Холланд иронично высказался после своего поражения в бою с канадцем Майком Мэлоттом в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 262. Боец призвал болельщиков больше никогда не делать ставки на его победу.

«Без сомнений, я отстой. Никогда больше не ставьте на меня», — написал Холланд на своей странице в социальной сети X.

Бой Холланда и Мэлотта завершился победой канадца единогласным решением судей. Таким образом, рекорд 33-летнего представителя Канады теперь составляет 13-2-1. В активе 32-летнего Холланда 28 побед и 15 поражений.