Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему нужно, чтобы получить титульный бой

Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему нужно, чтобы получить титульный бой
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему достаточно провести один бой, чтобы получить шанс проявить себя в титульном поединке.

«Думаю, одного тоже хватит», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X.

В общей сложности Нурмагомедов к настоящему моменту провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Российскому бойцу предстоит встретиться с американцем Марио Баутистой. Их бой пройдёт 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). На счету Баутисты 18 боёв, где он добыл 16 побед и потерпел два поражения.

Материалы по теме
Аспиналл — в космосе, Волков и брат Хабиба топчутся на месте. Всё о гонорарах UFC 321
Аспиналл — в космосе, Волков и брат Хабиба топчутся на месте. Всё о гонорарах UFC 321
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android