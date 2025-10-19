Умар Нурмагомедов раскрыл, что ему нужно, чтобы получить титульный бой

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему достаточно провести один бой, чтобы получить шанс проявить себя в титульном поединке.

«Думаю, одного тоже хватит», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети X.

В общей сложности Нурмагомедов к настоящему моменту провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Российскому бойцу предстоит встретиться с американцем Марио Баутистой. Их бой пройдёт 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). На счету Баутисты 18 боёв, где он добыл 16 побед и потерпел два поражения.