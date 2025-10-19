Скидки
Минеев рассказал, почему не состоялся его переход в UFC

Минеев рассказал, почему не состоялся его переход в UFC
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что после первого поединка с Магомедом Исмаиловым в 2018 году у него была возможность перейти в UFC. По словам спортсмена, тогда существовал реальный интерес со стороны промоушена.

«После боя с Исмаиловым было много предложений, мы напрямую обсуждали это с Алексеем Олейником и Андреем Орловским. В тот момент всё шло вверх — нужно было просто брать билет и лететь. Неважно, какой это был бы путь — через Contender Series или по прямому контракту. До конкретных шагов дело не дошло, но интерес действительно был», — приводит слова Минеева Sport24.

