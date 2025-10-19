Скидки
«Заткнись». Ренье де Риддер жёстко ответил Хамзату Чимаеву на оскорбление
35-летний нидерландский боец смешанных боевых искусств Ренье де Риддер жёстко ответил чемпиону UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзату Чимаеву на его оскорбление в свой адрес. После поражения нидерландца в бою с американцем Бренданом Алленом тот назвал его «дерьмовым парнем».

Фото: Социальная сеть X

«Заткнись», — написал де Риддер на своей странице в социальной сети X, добавив эмоджи крысы, а также коллаж из фотографий травм Чимаева.

Проиграв Аллену, де Риддер прервал свою серию из пяти выигранных поединков. Поражение от американца стало для него третьим в карьере при 21 победе. После своего триумфа Аллен вызвал Чимаева на бой.

Хамзат Чимаев оскорбил де Риддера после поражения от Аллена на турнире UFC
