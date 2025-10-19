Кормье считает, что остановка боя спасла де Риддера от лишних травм

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал решение угловых Ренье де Риддера завершить поединок после четвёртого раунда боя с Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере. По словам Кормье, команда бойца поступила правильно, не выпустив его на пятый раунд.

«Он едва стоял на ногах после второго, третьего и четвёртого раундов. Думаю, он ни за что не продержался бы ещё пять минут. Его угол сделал ему одолжение, сказав: «Мы дадим тебе возможность прожить ещё один день и вернуться в следующий раз». Мы часто критикуем тренеров, когда они не хотят сдаваться, но команда де Риддера сдалась вовремя и дала парню шанс подраться снова», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.