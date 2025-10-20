Айманн Захаби ответил на насмешливый вызов Шона О’Мэлли после UFC Vancouver

Канадский боец смешанных боевых искусств Айманн Захаби прокомментировал реакцию Шона О’Мэлли на свой вызов после победы над Марлоном «Чито» Верой на турнире UFC Vancouver.

«Это хорошо. Похоже, мы к этому идем. Если бы он не хотел боя, не стал бы снимать видео», — приводит слова Захаби с предматчевой конференции MMA Fighting.

Айманн Захаби одержал победу на турнире UFC Vancouver и после боя обратился к Шону О’Мэлли с вызовом. Захаби выступает в легчайшем весе и является младшим братом известного тренера Фираза Захаби.

На счету Захаби 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и дважды потерпел поражение.