«Мераб – зверь». Сэндхаген отреагировал на анонс реванша Двалишвили и Яна на UFC 323

«Мераб – зверь». Сэндхаген отреагировал на анонс реванша Двалишвили и Яна на UFC 323
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген прокомментировал организацию поединка между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Мераб — зверь. Он заслуживает уважения. Ему необязательно это делать, но это его желание. Двалишвили уникален. Круто, что он подерётся после такого короткого перерыва. Я бы ни за что на это не пошёл», — сказал Сэндхаген в подкасте The Ariel Helwani Show.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 320 в октябре, Двалишвили победил единогласным судейским решением американца Кори Сэндхагена. Ян на UFC on ABC 9 в июле победил единогласным судейским решением американца Маркуса Макги.

