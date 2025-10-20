Скидки
Тренер де Риддера объяснил решение остановить бой с Алленом на UFC Fight Night 262

Тренер де Риддера объяснил решение остановить бой с Алленом на UFC Fight Night 262
Харун Озкан, тренер бойца среднего веса (до 84 кг) Ренье де Риддера, прокомментировал поражение нидерландца в бою с американцем Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

«Вчерашний вечер прошёл не так, как мы хотели. После сильного старта всё пошло наперекосяк, мы не смогли оправиться от ударов во втором раунде. Я принял решение остановить бой после четвёртого раунда. И я несу полную ответственность за это решение, для меня оно было правильным на тот момент. Я никогда не делал этого, но иногда вы должны так поступать.

Моя работа – быть тренером, а также заботиться о здоровье моего бойца. Я прошёл с Ренье практически всю его карьеру и увидел слишком много причин вмешаться. Если бы я этого не сделал, он бы продолжил бой. И вместо того чтобы получать ненужный урон, я принял решение остановить бой и вернуться домой здоровым настолько, насколько это возможно. И дожить до следующего боя», — написал Озкан в социальных сетях.

