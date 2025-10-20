Тренер де Риддера объяснил решение остановить бой с Алленом на UFC Fight Night 262

Харун Озкан, тренер бойца среднего веса (до 84 кг) Ренье де Риддера, прокомментировал поражение нидерландца в бою с американцем Бренданом Алленом на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

«Вчерашний вечер прошёл не так, как мы хотели. После сильного старта всё пошло наперекосяк, мы не смогли оправиться от ударов во втором раунде. Я принял решение остановить бой после четвёртого раунда. И я несу полную ответственность за это решение, для меня оно было правильным на тот момент. Я никогда не делал этого, но иногда вы должны так поступать.

Моя работа – быть тренером, а также заботиться о здоровье моего бойца. Я прошёл с Ренье практически всю его карьеру и увидел слишком много причин вмешаться. Если бы я этого не сделал, он бы продолжил бой. И вместо того чтобы получать ненужный урон, я принял решение остановить бой и вернуться домой здоровым настолько, насколько это возможно. И дожить до следующего боя», — написал Озкан в социальных сетях.