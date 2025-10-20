Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой
Звёздный российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев
«Очень жаль, да… С Магомедом я знаком, к нему очень уважительно отношусь, он мне как человек, как личность нравится.
Ничего, жизнь продолжается… Ещё всё впереди. Сделать выводы и вперёд. Он – чемпион, он уже был чемпионом. Магомеду нужно сделать выводы. Я верю, что он может», — сказал Фёдор Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
Алекс Перейра вернулся в шиномонтаж после победы над Магомедом Анкалаевым
