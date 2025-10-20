Скидки
UFC 321: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Комментарии

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321.

В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл встретится с французом Сирилем Ганом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

В соглавном событии бразильянка Вирна Яндироба и американка Маккензи Дёрн сразятся за вакантный титул в женском минимальном весе (до 52 кг).

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало основного карда — 21:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

