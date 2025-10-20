Скидки
«Завершил второй этап». Махачев показал фото с подготовки к UFC 322

«Завершил второй этап». Махачев показал фото с подготовки к UFC 322
Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев продолжает подготовку к поединку за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Завершил второй этап подготовки», — написал Махачев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

