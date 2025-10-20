25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном карде третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков встретится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как завершится бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды?

Прямую трансляцию турнира UFC 321 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало главного карда — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Волков забавно показал свою ежедневную рутину