Как завершится бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды?
25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном карде третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков встретится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.
UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как завершится бой Александра Волкова и Жаилтона Алмейды?
Прямую трансляцию турнира UFC 321 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало главного карда — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
