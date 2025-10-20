Скидки
«Ещё 2-3 боя перед реваншем». Двалишвили опубликовал шуточное фото с Умаром Нурмагомедовым

«Ещё 2-3 боя перед реваншем». Двалишвили опубликовал шуточное фото с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о потенциальном реванше с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Умару нужно провести ещё 2-3 боя перед реваншем», — написал Двалишвили в социальных сетях, опубликовал шуточное фото.

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Марио Баутистой. Двалишвили на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США), проведёт реванш с российским экс-чемпионом Петром Яном.

Ранее Даниэль Кормье назвал единственного конкурента для Двалишвили в UFC.

