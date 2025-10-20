«Ещё 2-3 боя перед реваншем». Двалишвили опубликовал шуточное фото с Умаром Нурмагомедовым

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о потенциальном реванше с россиянином Умаром Нурмагомедовым.
«Умару нужно провести ещё 2-3 боя перед реваншем», — написал Двалишвили в социальных сетях, опубликовал шуточное фото.
Фото: из личного архива Мераба Двалишвили
25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Марио Баутистой. Двалишвили на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США), проведёт реванш с российским экс-чемпионом Петром Яном.
