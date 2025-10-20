Скидки
Александр Волков — Жаилтон Алмейда: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Александр Волков — Жаилтон Алмейда: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном карде третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков встретится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало главного карда — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и пять поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации восемь побед и одно поражение.

