Александр Волков — Жаилтон Алмейда: когда бой, дата и время боя, где смотреть

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном карде третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков встретится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало главного карда — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и пять поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации восемь побед и одно поражение.