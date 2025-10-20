«Какое оправдание будет у него?» Перейра иронично отреагировал на поражение Бекоева в UFC

Чемпион UFC Алекс Перейра прокомментировал поражение российского бойца среднего веса (до 84 кг) Азамата Бекоева в поединке с турком Юсри Белгаруи, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада). Напомним, Бекоев уступил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Какое оправдание будет у этого парня? Рёбра?» – написал Перейра в социальных сетях.

Азамату Бекоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

