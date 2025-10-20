Скидки
«Мне не отдают должное». Аспиналл объяснил, почему считает себя недооценённым бойцом

«Мне не отдают должное». Аспиналл объяснил, почему считает себя недооценённым бойцом
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Том Аспиналл объяснил, почему, по его мнению, он является недооценённым бойцом.

«Хочу, чтобы меня помнили как зрелищного бойца с высочайшим IQ. Мне кажется, что пока что мне не отдают должное за это. Как и за то, что я готов драться с кем угодно и никогда не отказывался от поединков», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Напомним, 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 321 Аспиналл проведёт защиту титула против француза Сириля Гана. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

